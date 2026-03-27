Si schianta con l’auto contro un muro, morto a Moncalieri

MONCALIERI – Un uomo è morto questa mattina dopo essere andato a sbattere con la sua auto contro un muro a Moncalieri. Lo scontro è avventuo in via Cernaia intorno alle 7.00.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Azienda Zero che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’o’rdine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ma non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo della vettura per un malore.

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