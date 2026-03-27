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CronacaTorino

Si schianta con l’auto contro un muro, morto a Moncalieri

Non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo della vettura per un malore
Gabriele Farina

Pubblicato

2 secondi fa

il

MONCALIERI – Un uomo è morto questa mattina dopo essere andato a sbattere con la sua auto contro un muro a Moncalieri. Lo scontro è avventuo in via Cernaia intorno alle 7.00.

Per approfondire:

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Azienda Zero che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’o’rdine stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ma non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo della vettura per un malore.

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