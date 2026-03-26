Tentato omicidio in un parcheggio a Sommariva Perno, arrestato il presunto autore della sparatoria

SOMMARIVA PERNO – I Carabinieri di Bra (CN) hanno arrestato il presunto autore di una sparatoria avvenuta lo scorso dicembre a Sommariva Perno, nel Cuneese. Durante la notte dell’11 dicembre, una lite nel parcheggio del centro sportivo “Roero” era degenerata. Un 32enne era stato colpito da un proiettile al torace, esploso da un’arma di piccolo calibro. Soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale di Verduno e poi a Cuneo, dove è rimasto in prognosi riservata prima di essere dichiarato fuori pericolo.

Le indagini – coordinate dalla procura di Asti – hanno permesso di ritrovare l’arma utilizzata: una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata, che era stata abbandonata in un’area boschiva nei pressi del fiume Tanaro, nel territorio di Monticello d’Alba. Un elemento decisivo che ha contribuito a ricostruire l’accaduto e a consolidare il quadro accusatorio. Gli indizi di colpevolezza raccolti sul presunto autore del tentato omicidio, già noto alle Forze dell’ordine e con precedenti penali per reati contro la persona e spaccio di stupefacenti, hanno permesso agli inquirenti di ottenere nei suoi confronti l’emissione della misura cautelare in carcere, eseguita nelle scorse ore.

Il 35enne sotto accusa è stato quindi trasferito nel carcere di Asti. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà accertarne le responsabilità.

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