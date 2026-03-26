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Torino, traffico illecito di rifiuti: sequestrati due impianti, si indaga sulle bonifiche del cantiere del Parco della Salute

Numerosi gli indagati, tra amministratori, dirigenti e operatori del settore

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TORINO – Oltre 200.000 tonnellate di terre e rocce da scavo, spesso contaminate, sarebbero state gestite in modo non conforme alla normativa e successivamente reimmesse sul mercato come materiale recuperato attraverso certificazioni ritenute false. Questo, e non solo, è ciò che è emerso dall’attività investigativa dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Torino.

Per approfondire:

L’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti

Un articolato sistema di traffico illecito di rifiuti, legato alle attività di bonifica del cantiere del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino e basato su falsificazioni sistematiche e pratiche fraudolente, è infatti al centro dell’operazione “Millennium”, condotta dal Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano.

Nell’ambito di tale attività, nella mattinata odierna, nella provincia di Torino, è stato eseguito un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che ha disposto il sequestro di due impianti di trattamento rifiuti riconducibili alla società P.P. srl.

I due impianti sequestrati, situati in Strada Bellacomba e Via Reiss Romoli a Torino, sono stati affidati a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale. Secondo l’ipotesi investigativa, le condotte accertate avrebbero determinato un concreto rischio per le matrici ambientali – in particolare suolo e acque – nonché per la salute pubblica.

L’inchiesta si concentra anche sull’appalto per la bonifica dell’area, caratterizzato – secondo l’impostazione accusatoria – da prezzi di trattamento fuori mercato, circostanza che avrebbe favorito il ricorso a pratiche illecite per garantire la sostenibilità economica delle attività.

Le investigazioni hanno evidenziato come il prezzo pattuito per il trattamento dei rifiuti fosse pari a circa 7 euro a tonnellata, a fronte di costi reali stimati, a seconda del livello di contaminazione dei rifiuti trattati, fino a 60 euro a tonnellata.

Uno squilibrio economico tale da rendere, secondo l’ipotesi accusatoria, l’appalto sostenibile solo attraverso pratiche illecite, con l’abbattimento artificiale dei costi e la gestione abusiva dei rifiuti.

Numerosi gli indagati, tra amministratori, dirigenti e operatori del settore, ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), inquinamento ambientale, falsità materiale e ideologica e impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.). Secondo l’impostazione accusatoria, i vertici aziendali avrebbero avuto un ruolo centrale nell’organizzazione del sistema, impartendo direttive operative e gestionali.

 

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