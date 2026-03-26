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CronacaTorino

Detenuto del carcere di Torino trovato morto nella sua cella, disposta l’autopsia

Nonostante le lunghe manovre di rianimazione per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare

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4 secondi fa

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TORINO – A rendere nota la notizia è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe: un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno di Torino è stato trovato morto nella sua cella.

Per approfondire:

Secondo quanto appreso, l’uomo è stato trovato privo di sensi dal compagno di cella nel padiglione B, quinta sezione del secondo piano, intorno alle 22:30 di ieri sera.

Sono subito intervenuti i sanitari e gli agenti, ma nonostante le lunghe manovre di rianimazione per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo la mezzanotte.  Sul caso sono in corso accertamenti della polizia scientifica e del medico legale, mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

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