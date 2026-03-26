Torino, previsioni meteo del 27 marzo 2026
Meteo Torino: venerdì 27 marzo sole pieno e clima stabile con temperature miti. Weekend soleggiato e asciutto, lunedì qualche nube.
TORINO – A Torino la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente stabili, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il quadro si presenterà con cieli sereni o al più poco nuvolosi per tutta la giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. La stabilità atmosferica garantirà aria limpida e visibilità eccellente, offrendo scorci particolarmente nitidi verso l’arco alpino. Le temperature si manterranno su valori tipici di inizio primavera: minima di 3°C e massima di 16°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1327 metri, confermando la presenza di aria ancora fresca in quota ma in un contesto decisamente stabile.
Mattino: aria frizzante e cielo completamente sereno
Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo terso e completamente sereno, con un risveglio caratterizzato da temperature fresche. I valori minimi si attesteranno intorno ai 3°C, accompagnati da una ventilazione debole dai quadranti Nord-Nordest che contribuirà a mantenere l’aria asciutta e pulita. In questa fase, il contesto meteorologico sarà ideale per gli spostamenti mattutini e per chi desidera approfittare di una qualità dell’aria particolarmente buona.
Pomeriggio: sole dominante e clima mite
Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista assoluto, con condizioni di cielo sereno su tutta l’area urbana e suburbana. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C, offrendo una sensazione climatica piacevole e primaverile. I venti deboli da Nord non incideranno sul comfort, mantenendo un contesto stabile e gradevole. Si tratterà di una fase ideale per attività all’aperto, passeggiate nei parchi cittadini e momenti di relax.
Sera: stabilità diffusa e temperature in calo
In serata non sono attese variazioni significative: il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con assenza totale di fenomeni. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, riportando condizioni più fresche ma sempre asciutte e stabili. La ventilazione resterà debole, favorendo un contesto tranquillo e tipicamente primaverile. Il Piemonte sarà interessato da una struttura anticiclonica estesa, responsabile di tempo stabile su pianure, pedemontane e gran parte delle Alpi. Solo sui settori alpini più settentrionali potranno verificarsi locali addensamenti nuvolosi, senza però effetti significativi sul territorio urbano di Torino. Questo assetto garantirà giornate luminose e asciutte, tipiche di una fase primaverile stabile.
Tendenza meteo Torino
- Sabato 28 marzo: prosegue il tempo stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento e clima mite;
- Domenica 29 marzo: ancora sole prevalente e condizioni asciutte, ideali per attività all’aperto;
- Lunedì 30 marzo: possibile aumento della nuvolosità, con passaggi di nubi sparse ma senza precipitazioni rilevanti.
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