TORINO – A Torino la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente stabili, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il quadro si presenterà con cieli sereni o al più poco nuvolosi per tutta la giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. La stabilità atmosferica garantirà aria limpida e visibilità eccellente, offrendo scorci particolarmente nitidi verso l’arco alpino. Le temperature si manterranno su valori tipici di inizio primavera: minima di 3°C e massima di 16°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1327 metri, confermando la presenza di aria ancora fresca in quota ma in un contesto decisamente stabile.

Mattino: aria frizzante e cielo completamente sereno

Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo terso e completamente sereno, con un risveglio caratterizzato da temperature fresche. I valori minimi si attesteranno intorno ai 3°C, accompagnati da una ventilazione debole dai quadranti Nord-Nordest che contribuirà a mantenere l’aria asciutta e pulita. In questa fase, il contesto meteorologico sarà ideale per gli spostamenti mattutini e per chi desidera approfittare di una qualità dell’aria particolarmente buona.

Pomeriggio: sole dominante e clima mite

Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista assoluto, con condizioni di cielo sereno su tutta l’area urbana e suburbana. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C, offrendo una sensazione climatica piacevole e primaverile. I venti deboli da Nord non incideranno sul comfort, mantenendo un contesto stabile e gradevole. Si tratterà di una fase ideale per attività all’aperto, passeggiate nei parchi cittadini e momenti di relax.

Sera: stabilità diffusa e temperature in calo

In serata non sono attese variazioni significative: il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con assenza totale di fenomeni. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, riportando condizioni più fresche ma sempre asciutte e stabili. La ventilazione resterà debole, favorendo un contesto tranquillo e tipicamente primaverile. Il Piemonte sarà interessato da una struttura anticiclonica estesa, responsabile di tempo stabile su pianure, pedemontane e gran parte delle Alpi. Solo sui settori alpini più settentrionali potranno verificarsi locali addensamenti nuvolosi, senza però effetti significativi sul territorio urbano di Torino. Questo assetto garantirà giornate luminose e asciutte, tipiche di una fase primaverile stabile.

Tendenza meteo Torino

Sabato 28 marzo: prosegue il tempo stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento e clima mite;

prosegue il tempo stabile e soleggiato, con temperature in lieve aumento e clima mite; Domenica 29 marzo: ancora sole prevalente e condizioni asciutte, ideali per attività all’aperto;

ancora sole prevalente e condizioni asciutte, ideali per attività all’aperto; Lunedì 30 marzo: possibile aumento della nuvolosità, con passaggi di nubi sparse ma senza precipitazioni rilevanti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese