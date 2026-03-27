Furto di carburante nella zona industriale di Alessandria, due giovani arrestati in flagranza

ALESSANDRIA – Intervento tempestivo dei Carabinieri nella zona industriale D4 di Alessandria, dove nella notte due giovani sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre gasolio da alcuni mezzi pesanti in sosta. L’operazione, condotta da due equipaggi della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 21enne e di un 22enne.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che indicava movimenti sospetti nei pressi di un’area di parcheggio pubblico frequentata da autocarri. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno messo in atto una manovra coordinata, riuscendo a chiudere ogni possibile via di fuga.

All’interno dell’area, i Carabinieri hanno individuato i due giovani mentre erano intenti ad aspirare gasolio dai serbatoi di alcuni camion. I tappi dei serbatoi risultavano forzati e danneggiati. Per portare a termine il furto, i due utilizzavano pompe da travaso alimentate a batteria, con cui convogliavano il carburante in diversi contenitori: undici quelli recuperati durante l’intervento.

Alla vista delle pattuglie, i ventenni hanno tentato di fuggire approfittando dell’oscurità e della scarsa illuminazione, cercando di nascondersi tra i mezzi parcheggiati. Il tentativo, tuttavia, si è rivelato vano: i militari sono riusciti a bloccarli in breve tempo.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate le pompe ancora in funzione, i fusti già riempiti e quelli pronti per essere utilizzati, oltre al veicolo impiegato per il trasporto della refurtiva. Il gasolio recuperato, circa 200 litri, è stato restituito ai legittimi proprietari.

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria, che ha disposto per entrambi gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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