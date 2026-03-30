Anziani e società, a Torino martedì 31 marzo l’incontro CISL Piemonte sull’invecchiamento attivo

Promuovere una nuova visione della terza età, fondata sulla partecipazione attiva e sul dialogo tra generazioni. È questo il filo conduttore di “Invecchiamento attivo – Una staffetta per il futuro”, l’iniziativa organizzata da FNP CISL Piemonte insieme ad Anteas Piemonte e CISL Piemonte. Il programma completo dell’evento.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo 2026 alle ore 9.30 nella sede regionale della CISL di via Sant’Anselmo 11, a Torino. Un momento di confronto che riunirà istituzioni, rappresentanze sociali e mondo del lavoro attorno a un tema sempre più centrale nel dibattito sul futuro del welfare.

Ad aprire i lavori sarà Agostino Demichelis, segretario regionale FNP CISL Piemonte con delega alle Politiche sociali. Seguirà una tavola rotonda articolata su tre direttrici strategiche: il ruolo del volontariato e della cittadinanza attiva, con l’intervento del presidente di Anteas nazionale Giuseppe De Biase; l’invecchiamento attivo nei contesti lavorativi, con Roberto Visetti di Randstad Italia; e il tema della digitalizzazione degli anziani, affidato al giornalista Vittorio Pasteris, direttore di Quotidiano Piemontese e referente della piattaforma Seniores online.

Cuore dell’incontro sarà il confronto tra il segretario generale FNP CISL Piemonte Alessio Ferraris e il presidente di Anteas Piemonte Giorgio Bizzarri con il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone. Al centro del dialogo, le politiche territoriali e le prospettive di sviluppo legate all’invecchiamento attivo.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale CISL Piemonte Luca Caretti.

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