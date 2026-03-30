Qui Piemonte a voi Luna, la diretta streaming del lancio di Artemis 2

Per l’atteso lancio di Artemis II Quotidiano Piemontese e Massa Critica organizzano Qui Piemonte a voi Luna, una serata evento online per raccontare l’evento storico e per focalizzare l’attenzione locale sul tema dello spazio che tanto è parte dell’ economia del presente e del futuro del territorio piemontese.

La diretta inizierà verso le ore 23.00 di mercoledì 1 aprile, mentre il lancio di Artemis II è previsto per le ore 00:24 di giovedì 2 aprile. Lo streaming verrà trasmesso sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook. La serata sarà coordinata di Vittorio Pasteris direttore di QP e da Jonathan Roberts divulgatore scientifico.

Fra i diversi partner dell’evento anche il Mupin – Museo Piemontese dell’infornatica.

Artemis II, la seconda missione del programma Artemis, porterà un equipaggio a sorvolare la Luna, oltre 50 anni dopo l’Apollo 17. Dopo il decollo il razzo Space Launch System spegnerà i motori dello stadio centrale, che si separerà da quello superiore e dalla navicella Orion.

Raggiunta un’orbita terrestre bassa stabile, gli astronauti completeranno due orbite attorno alla Terra a bordo della navetta verificando il funzionamento dei sistemi vitali. A questo punto Orion si separerà dallo stadio superiore per un test di pilotaggio manuale della navetta.

Successivamente il modulo di servizio fornirà un’ultima spinta necessaria per mettere l’equipaggio sulla traiettoria verso la Luna e iniziare il viaggio di andata di circa quattro giorni, sorvolando il lato nascosto della Luna avvicinando al nostro satellite fino a 7.400 km.

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