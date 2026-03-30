SportTorino
GP delle Americhe: vince Bezzecchi, il chivassese Bagnaia scivola al decimo posto
Ottima Sprint per Bagnaia, ma in gara finisce al decimo posto
AUSTIN – Marco Bezzecchi vince nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, davanti al compagno di squadra Jorge Martin – ed è doppietta Aprilia – e alla Ktm di Pedro Acosta.
Con il terzo consecutivo in altrettante gare dopo Thailandia e Brasile, il pilota italiano si riprende la leadership della classifica mondiale.
Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint. Il chivassese Francesco Bagnaia, dopo una ottima gara Sprint, chiude in decima posizione.
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