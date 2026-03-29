Più di 1000 bassotti a Torino per la Sausage Walk 2026

TORINO – Una “carica delle zampe corte” senza precedenti ha colorato le strade di una Torino soleggiata, domenica 29 marzo 2026. Oltre 1000 bassotti hanno partecipato alla Sausage Walk Italia, inondando la città con un fiume di allegria.

L’evento, che ha superato ogni record di affluenza, si conferma l’appuntamento più atteso dalla community nazionale dedicata a questa razza iconica.

Un evento nato online che unisce l’Italia reale

La forza della Sausage Walk risiede nella sua capacità di trasformare una community digitale in un incontro fisico ed emozionante. Le organizzatrici locali — Giorgia Malavasi, Alessandra Settanni e Glenda Mira — hanno espresso grande soddisfazione:

“Vedere così tanti bassotti riuniti a Torino è stato emozionante. La partecipazione ha superato ogni aspettativa. Eventi come questo dimostrano quanto sia forte il legame tra le persone e i loro cani, ma anche l’importanza di creare occasioni di incontro e solidarietà.”

Solidarietà a quattro zampe: il sostegno a “Bassotti… e Poi Più”

Oltre al divertimento, la manifestazione ha mantenuto il suo nobile scopo sociale. I partecipanti hanno sostenuto attivamente l’associazione “Bassotti… e Poi Più – ODV”, contribuendo concretamente alle attività di recupero, cura e assistenza per i bassotti meno fortunati e in difficoltà.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno: dopo il successo di questa edizione record, la Sausage Walk Italia punta a crescere ancora, unendo famiglie da tutta Italia nel nome della passione per i bassotti.

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