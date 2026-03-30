Un altro record per Auto Moto Turin Show 2026: 32.000 visitatori a Lingotto Fiere

TORINO – Sono stati 32.000 i visitatori che, nell’arco di tre giorni, hanno animato AMTS – Auto Moto Turin Show, organizzato da GL events Italia al Lingotto Fiere e gemellato con l’omonimo show ungherese: una crescita del 20% rispetto allo scorso anno.

Il percorso espositivo, sviluppato su 90.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, ha accolto un flusso distribuito e continuo di pubblico. I 150 slot disponibili per salire sul taxi drift sono andati rapidamente esauriti. Sempre piene le attività dedicate ai bambini. Code continue davanti ai mezzi delle Forze Armate. Sono numeri che fotografano il successo della terza edizione di AMTS, capace di trasformare Torino nel punto di riferimento nazionale per la passione motoristica.

Ad arricchire il percorso espositivo è stato il collegamento con la Pinacoteca Agnelli, che ha permesso ai visitatori di AMTS di accedere, tramite la rampa Sud, alla Pista 500. L’iconica ex pista di collaudo FIAT – oggi trasformata in giardino pensile e spazio d’arte contemporanea – ha fatto registrare il tutto esaurito per i giri a bordo di una FIAT Balilla d’epoca, realizzati in collaborazione con il Mauto (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino).

L’Oval si è riconfermato “Tempio del Tuning” ospitando la tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino, con circa 300 vetture selezionate per creatività e stile. Il padiglione è stato inoltre teatro della prestigiosa sfida “Be bETTer”, dove i professionisti del settore hanno esibito le loro capacità inventive su auto di altissimo livello, valutati da una giuria internazionale in rappresentanza di fiere europee come Essen Motor Show, AMTS Budapest e Tuning World Bodensee.

Il vincitore del contest

È Dickers Automotive Restomod il vincitore dello show di ETT – Expo Tuning Torino “Be bETTer” 2026. Il team veneto si aggiudica per il secondo anno consecutivo il titolo grazie alla sorprendente reinterpretazione di una Golf MK1: a Torino ha conquistato la giuria internazionale al termine di AMTS 2026, manifestazione organizzata da GL events Italia, che ha scelto di valorizzare il mondo del tuning integrandolo stabilmente nel progetto del Salone.

Selezionata tra le circa 300 vetture in mostra, la Golf MK1 ha convinto la giuria internazionale composta da rappresentanti di alcune tra le principali fiere europee del settore – Essen Motor Show, AMTS Budapest, Tuning World Bodensee ed ETT – che ne hanno riconosciuto l’eccellenza tecnica e creativa. Il modello si è distinto per l’originalità, la precisione del lavoro di engine swap realizzato e l’alta qualità dei cablaggi, elementi che le sono valsi il premio.

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