Motomondiale, Gp delle Americhe: Bagnaia secondo nella Sprint race, superato da Martin all’ultimo giro

TORINO – Torna sul podio il “nostro” Pecco Bagnaia, nella Sprint Race del Gran premio delle Americhe disputata questa sera. Ad Austin, in Texas, chiude in testa però un inarrestabile Jorge Martin, che torna a vincere una gara breve dopo 511 giorni: dalla felicità cade impennando dopo il traguardo, per fortuna senza conseguenze. Il pilota Aprilia chiude proprio davanti al pilota Ducati, superato dallo spagnolo all’ultimo giro.

Sorpasso che è stato solo l’ultimo dei tanti colpi di scena, a cominciare dall’erroraccio di Marc Marquez al primo giro, sulla pista dove ha vinto sette volte in passato. Nel tentativo di superare Fabio Di Giannantonio, Marc è caduto. L’altro colpo di scena, a tre giri dalla fine, quando Bezzecchi è scivolato dopo aver superato Martin, al quale ha dovuto cedere anche la testa del mondiale.

Ha chiuso il podio la KTM di Pedro Acosta, terzo incomodo dall’inizio della stagione.

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