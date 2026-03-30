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Quali sono i 10 migliori ristoranti giapponesi di Torino
Scopri i migliori ristoranti giapponesi di Torino
TORINO – Nel nostro viaggio tra i locali del Piemonte ci spostiamo oggi nella cucina etnica ed andiamo ad esplorare il Giappone. La cucina giapponese è tra le più apprezzate in Italia ma quali sono i 10 migliori ristoranti giapponesi di Torino?
Come sempre l’elenco che vi proponiamo è assolutamente soggettivo e siete quindi invitati a indicarci nei commenti all’articolo qual è il vostro ristorante giapponese preferito.
I 10 migliori ristoranti giapponesi di Torino
Kensho Restaurant
Via dei Mercanti, 16
Uno dei più rinomati in città: cucina giapponese contemporanea di alto livello, perfetto per una cena elegante o degustazione.
Sans Soushì
Via Giuseppe Baretti, 17
Molto apprezzato per autenticità e qualità del pesce. Atmosfera raccolta e cucina raffinata.
FUGU Contemporary Fusion Kitchen
V. Antonio Bertola, 57/c
Fusion creativo ma con forte base giapponese. Ideale se cerchi qualcosa di moderno e diverso.
Koi
Via Secondo Frola, 4/B
Un classico torinese: elegante, affidabile e con ottima qualità costante nel tempo.
Sushi del Maslè
Via Giuseppe Mazzini, 37
Locale raffinato, molto curato anche nella presentazione dei piatti.
NOYI
Corso Cairoli, 14b
Ottimo per chi vuole provare anche il lato “griglia giapponese” (yakiniku), oltre al sushi.
Zushi
Largo Vittorio Emanuele II, 82
Catena di qualità con proposta moderna e accessibile, perfetta anche per una cena informale.
Yaki Sushi
Corso S. Martino, 8/b
Buon compromesso qualità/prezzo, molto frequentato e affidabile.
Gari Sushi in Turin
Via Giuseppe Garibaldi, 32/E
Molto popolare, atmosfera vivace e ampia scelta, ideale anche in gruppo.
Shari Restaurant
Via San Francesco D’Assisi, 14 G
Tra i più apprezzati online per qualità del sushi e recensioni eccellenti.
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