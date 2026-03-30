TORINO – Nel nostro viaggio tra i locali del Piemonte ci spostiamo oggi nella cucina etnica ed andiamo ad esplorare il Giappone. La cucina giapponese è tra le più apprezzate in Italia ma quali sono i 10 migliori ristoranti giapponesi di Torino?

Come sempre l’elenco che vi proponiamo è assolutamente soggettivo e siete quindi invitati a indicarci nei commenti all’articolo qual è il vostro ristorante giapponese preferito.

I 10 migliori ristoranti giapponesi di Torino

Kensho Restaurant

Via dei Mercanti, 16

Uno dei più rinomati in città: cucina giapponese contemporanea di alto livello, perfetto per una cena elegante o degustazione.

Sans Soushì

Via Giuseppe Baretti, 17

Molto apprezzato per autenticità e qualità del pesce. Atmosfera raccolta e cucina raffinata.

FUGU Contemporary Fusion Kitchen

V. Antonio Bertola, 57/c

Fusion creativo ma con forte base giapponese. Ideale se cerchi qualcosa di moderno e diverso.

Koi

Via Secondo Frola, 4/B

Un classico torinese: elegante, affidabile e con ottima qualità costante nel tempo.

Sushi del Maslè

Via Giuseppe Mazzini, 37

Locale raffinato, molto curato anche nella presentazione dei piatti.

NOYI

Corso Cairoli, 14b

Ottimo per chi vuole provare anche il lato “griglia giapponese” (yakiniku), oltre al sushi.

Zushi

Largo Vittorio Emanuele II, 82

Catena di qualità con proposta moderna e accessibile, perfetta anche per una cena informale.

Yaki Sushi

Corso S. Martino, 8/b

Buon compromesso qualità/prezzo, molto frequentato e affidabile.

Gari Sushi in Turin

Via Giuseppe Garibaldi, 32/E

Molto popolare, atmosfera vivace e ampia scelta, ideale anche in gruppo.

Shari Restaurant

Via San Francesco D’Assisi, 14 G

Tra i più apprezzati online per qualità del sushi e recensioni eccellenti.

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