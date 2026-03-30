CronacaTorino
Ruba oggetti da una automobile e si dà alla fuga salendo su un autobus di linea: arrestato a Torino
Il 23enne aveva precedenti ed era irregolare sul territorio
TORINO – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato su una autovettura in zona Rebaudengo.
I fatti
Negli scorsi giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Torino sono stati avvicinati da un uomo che segnalava un furto appena commesso su una auto in sosta da parte di un soggetto, successivamente allontanatosi a bordo di un autobus di linea.
I poliziotti, immediatamente intervenuti, intercettavano il mezzo pubblico all’altezza di piazza Rebaudengo e individuavano il ventitreenne tra i passeggeri. L’uomo veniva fatto scendere e sottoposto a controllo, a seguito del quale venivano rinvenuti, occultati sotto il giubbotto, oggetti risultati provento del furto.
Gli accertamenti successivi permettevano di ricostruire la dinamica del reato: il soggetto, mediante effrazione del finestrino posteriore, si era introdotto all’interno dell’autovettura rubando gli oggetti custoditi al suo interno. La proprietaria del mezzo, rintracciata sul posto, riconosceva la refurtiva e formalizzava querela.
Dai controlli in banca dati emergevano numerosi precedenti di polizia e giudiziari a carico dell’uomo, nonché la sua irregolarità sul territorio nazionale e l’inottemperanza a provvedimenti emessi dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto veniva tratto in arresto per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, a seguito di convalida, adottava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.
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