Nuovo sgombero nel Parco Sempione di Torino, luogo di degrado e ritrovo di tossicodipendenti

TORINO – Già lo scorso 4 marzo, nel cuore del quartiere Barriera di Milano a Torino, si è svolta una massiccia operazione delle forze dell’ordine nell’area del Parco Sempione, da tempo segnalata come luogo di degrado urbano e ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori.

La polizia di Stato, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e del personale della polizia locale, aveva proceduto allo sgombero di un’area occupata all’interno di Parco Sempione. L’area è destinata a ospitare i cantieri della nuova metro 2. Durante l’operazione sono state identificate 36 persone.

Nuovo sgombero

Questa mattina si è proceduto a un nuovo sgombero e alla pulizia dell’area. Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, segnala quanto sta accadendo suo social:

Ci troviamo nel quartiere Barriera di Milano precisamente nel tratto compreso tra la via Cigna e la via Sempione, luogo da tempo divenuto ormai il nuovo tossic Park di Torino, dove sbandati, tossicodipendenti e spacciatori avevano trasformato quest’area in terra di nessuno. Questa mattina come si può vedere ennesimo sgombero e pulizia all’interno dell’area, al fine di riuscire a riconsegnare questa parte di città alla cittadinanza, invece di lasciarla in mano alla criminalità organizzata e al degrado. Come capogruppo di Fratelli d’Italia ringrazio le nostre forze dell’ordine, sempre presenti sul territorio, il nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni, il Signore Prefetto, il Signor Questore, per continuare a lavorare affinché ogni parte di Torino non venga lasciata in mano alla delinquenza e alla criminalità, continuando a rendere off limits alcune parti di città, dove ancora risiedono tantissimi cittadini italiani e stranieri Onesti che da anni stanno vivendo un vero e proprio Inferno. Noi sono anni che continuiamo a lavorare sul territorio e non ci fermeremo fino a quando la nostra città non tornerà finalmente ad essere sicura, decorosa e rispettosa.

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