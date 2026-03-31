Dopo Chiorino si dimette anche l’assessore di Biella Cristiano Franceschini: “commesso una leggerezza”

BIELLA – Dopo le dimissioni dell’assessora regionale Elena Chiorino, arriva anche il passo indietro dell’assessore comunale di Biella Cristiano Franceschini. È coinvolto nel caso Le 5 forchette di cui deteneva una quota del 5%, rivendute all’indomani della condanna di Mauro Caroccia, padre dell’amministratrice unica proprio de Le 5 forchette, Miriam Caroccia.

“Ho comunicato al sindaco Marzio Olivero la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili da assessore. È una scelta che assumo con responsabilità, mettendo al primo posto il Comune di Biella, la serenità dell’azione amministrativa e il rispetto verso il mio partito, Fratelli d’Italia – ha riferito l’ormai ex assessore ai Lavori Pubblici-. Nelle ultime settimane si è assistito a una polemica che ha oltrepassato ogni limite. Rivendico con fermezza la correttezza del mio operato: non vi è stato nulla di irregolare o opaco. Nel momento in cui sono venuto a conoscenza di elementi che prima ignoravo, ho agito subito, senza esitazioni, prendendo le distanze e assumendo le decisioni necessarie. Ho commesso una leggerezza, e me ne assumo la responsabilità. Per questo rivolgo le mie scuse ai cittadini. Non accetto però che si tenti di trasformare questa vicenda in uno strumento per infangare me e le istituzioni attraverso ricostruzioni distorte. Per questo mi tutelerò in tutte le sedi opportune, affinché la verità venga ristabilita. Lascio il mio incarico a testa alta”.