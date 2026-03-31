Il foehn imperversa sul Piemonte: raffiche oltre i 70 km/h, segnalati incendi e alberi caduti

PIEMONTE – Piemonte ancora sferzato da raffiche paurose di foehn. Già il pomeriggio-sera di ieri, 30 marzo, aveva fatto registrare raffiche con intensità prossime agli 80 km/h in pianura e fino a 120-140 km/h sulle alte valli alpine. Dal primo pomeriggio di oggi, stiamo assistendo a un nuovo rinforzo del vento, questa volta con provenienza più settentrionale. Come atteso, si sta già verificando qualche locale criticità sul Piemonte centro-orientale e settentrionale a causa delle folate, con alberi caduti e incendi.

Secondo le previsioni di Andrea Vuolo, meteorologo RAI, nel corso della prossima notte si avvertiranno anche in pianura gli effetti della massa d’aria fredda che in queste ore inizia a fare irruzione sull’Italia. Dove cesserà – in tarda serata – il vento saranno dunque probabili nuove gelate con possibili punte di -2/-3°C nelle aree rurali più fredde, all’alba di mercoledì, mentre in genere permarranno sopra la soglia dello zero a quote collinari sopra i 250-300 metri di quota.. Previsto poi un progressivo aumento delle temperature fino a toccare i 20°C nel fine settimana.

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