TORINO – La giornata di mercoledì 1 aprile si aprirà su Torino all’insegna della stabilità atmosferica e del bel tempo diffuso, grazie al consolidamento di un campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord-Ovest italiano. Le condizioni meteo saranno ideali per chi ha in programma attività all’aperto, con assenza di precipitazioni e un contesto tipicamente primaverile. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima fino a 16°C e minima di 5°C, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 1386 metri, segnale di un’atmosfera relativamente mite anche in quota. La ventilazione sarà presente ma senza criticità rilevanti.

Mattino: cieli sereni e aria frizzante

Nelle prime ore della giornata Torino si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una buona luminosità diffusa. Il contesto sarà stabile e asciutto, con una sensazione di fresco nelle ore iniziali dovuta alle temperature minime. I venti moderati provenienti da Ovest-Sudovest contribuiranno a mantenere l’aria limpida e ben ventilata, favorendo condizioni ottimali anche per la qualità dell’aria urbana. La mattinata risulterà quindi particolarmente favorevole per spostamenti, lavoro e attività all’aperto.

Pomeriggio: aumento delle velature ma senza instabilità

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, dovuto al passaggio di velature e nubi alte stratificate. Si tratterà tuttavia di un fenomeno puramente estetico, che non porterà alcun rischio di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno i valori massimi giornalieri, mantenendo un clima mite e piacevole. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti Nord-Nordest, mantenendosi su intensità moderata e contribuendo a una sensazione di aria asciutta.

Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi

Durante le ore serali il quadro meteorologico resterà stabile e asciutto, con cieli poco nuvolosi o parzialmente velati. Non sono attese variazioni significative, e la giornata si concluderà senza fenomeni rilevanti. Le temperature tenderanno a calare gradualmente, riportando una sensazione più fresca ma comunque in linea con il periodo.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 2 aprile: prosegue il dominio dell’alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento, in un contesto primaverile stabile;

prosegue il dominio dell’alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento, in un contesto primaverile stabile; Venerdì 3 aprile: condizioni ancora soleggiate e asciutte, con possibili nubi sparse nelle ore centrali ma senza piogge;

condizioni ancora soleggiate e asciutte, con possibili nubi sparse nelle ore centrali ma senza piogge; Sabato 4 aprile: si conferma una fase stabile, con cielo poco nuvoloso e clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

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