Materassi e suppellettili dati alle fiamme: tre agenti del carcere di Torino sono rimasti intossicati

TORINO – Disordini, gli ennesimi, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

Le tensioni si sono verificate questa mattina nel padiglione B. Qui, secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, alcuni detenuti hanno dato alle fiamme materassi e suppellettili, alcuni oggetti sono anche stati lanciati contro il personale.

Sono stati tre gli agenti rimasti intossicati e che sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso.

Come riporta ancora il sindacato, sempre questa mattina un altro detenuto, nella dodicesima sezione dello stesso padiglione, si è opposto a un provvedimento disciplinare distruggendo gli arredi di una delle aree comuni. Per questo ennesimo episodio di disordini nel carcere del capoluogo piemontese, l’Osapp chiede un intervento urgente del Ministero della Giustizia e l’invio di ispettori per verificare quanto accaduto e prevenire nuovi episodi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese