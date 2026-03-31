Spaccata in un negozio di corso Giulio Cesare a Torino: arrestati due uomini con 13 smartphone rubati

TORINO – Erano circa le 4.30 del mattino quando il proprietario di un negozio di corso Giulio Cesare ha lanciato l’allarme al 112, segnalando un furto appena avvenuto all’interno della sua attività commerciale.

Una pattuglia della Polizia di Stato, in transito nella zona, lo ha notato mentre parlava concitatamente al telefono e ha immediatamente avviato le verifiche.

Secondo la ricostruzione, due uomini avevano appena forzato la saracinesca e infranto la vetrata d’ingresso del negozio, riuscendo a impossessarsi di numerosi smartphone esposti.

Le telecamere e il fermo poco distante

Determinante si è rivelata la rapida analisi delle immagini di videosorveglianza. Grazie alle descrizioni ricavate dai filmati, le altre Volanti presenti in zona sono riuscite in pochi minuti a intercettare due persone sospette a breve distanza dall’esercizio commerciale.

I due sono stati fermati e sottoposti a controllo dagli agenti.

Durante l’intervento, uno dei fermati, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi in fretta di uno smanicato, spingendolo sotto un’auto parcheggiata. Un gesto che ha spinto gli agenti ad ampliare subito le ricerche nelle aree vicine.

Trovati gli zaini con la refurtiva

Poco dopo, nei pressi del luogo del fermo, i poliziotti hanno rinvenuto due zaini contenenti 13 smartphone, risultati poi essere quelli rubati poco prima dal negozio.

All’interno delle borse sono stati trovati anche alcuni documenti, tra cui un verbale dell’Asl e una fotocopia di un documento personale, elementi che hanno consentito agli investigatori di completare rapidamente l’identificazione dei due uomini.

Arresto e trasferimento in carcere

Dopo gli accertamenti, l’intera refurtiva recuperata è stata restituita al titolare del negozio.

Per i due uomini è quindi scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati trasferiti alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

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