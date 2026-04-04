Serie A: la Juventus Women espugna il campo della Fiorentina e conquista tre punti importanti

FIRENZE – La Juventus Women espugna il campo della Fiorentina e conquista tre punti importanti nel rush finale della Serie A Women. A decidere il successo per 2-1 le reti di Thomas nel primo tempo e Salvai nella ripresa, in mezzo il momentaneo pari viola.

La partita

L’avvio di gara vede la Fiorentina pericolosa con un’iniziativa insistita di Janogy, che trova in area Omarsdottir: il colpo di testa è ben indirizzato, ma è decisivo il riflesso di Rusek pronta a negare il vantaggio alle padrone di casa. La risposta bianconera non si fa attendere e al 13’ arriva il vantaggio: splendida giocata di Vangsgaard sulla sinistra, capace di liberarsi della marcatura e disegnare un cross preciso sul secondo palo. Lì si inserisce con i tempi perfetti Thomas, che di testa firma lo 0-1.

La squadra di Canzi continua a spingere con convinzione, sfiorando più volte il raddoppio. Prima è Carbonell a inserirsi con grande tempismo, senza però riuscire a inquadrare lo specchio per una questione di centimetri. Poco dopo, Schatzer ci prova dal limite con una conclusione precisa deviata in corner dal portiere di casa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è Salvai ad andare vicinissima al gol, ma sul secondo palo non trova la deviazione vincente.

Nel momento migliore della Juventus, però, arriva il pari della Fiorentina: al 39’ Woldvik crossa in area di rigore per Omarsdottir che rimette tutto in parità. Nel recupero del primo tempo la Juventus sfiora subito il nuovo vantaggio con l’incornata di Capeta, salvata sulla linea di porta da Janogy. Si va così all’intervallo sull’1-1.

A inizio ripresa serve un intervento straordinario di Rusek per mantenere la sfida in equilibrio con una reazione d’istinto sulla conclusione ravvicinata di Janogy. Le viola continuano a spingere e si rendono ancora pericolose sugli sviluppi di calcio d’angolo con Catena che calcia alto. Ma proprio nel frangente più complicato, le bianconere colpiscono e al 58’ arriva il nuovo vantaggio: sugli sviluppi di un corner, il pallone viene respinto fuori area, Walti prova la conclusione che si trasforma in un assist involontario per Salvai che è la più lesta a intervenire e con una efficace deviazione fa 1-2.

La Fiorentina non si arrende però e torna a premere alla ricerca del pareggio, trovando ancora una volta sulla propria strada Rusek che, a venti minuti dalla fine, devia la conclusione sul palo esterno con un intervento provvidenziale. Nel finale doppia chance prima per Capeta e successivamente per Pinto ma entrambe si vedono le loro conclusioni murate dalla retroguardia avversaria. Le bianconere espugnano così il terreno viola e ottengono tre punti importantissimi.

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