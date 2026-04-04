Basket: la Bertram Derthona Tortona cade 91-86 sul campo della Nutribullet Treviso Basket

TREVISO – Niente da fare per la Bertram Derthona Tortona che cade 91-86 sul campo della Nutribullet Treviso Basket.

Nonostante la sconfitta, sono stati quattro giocatori in doppia cifra per la Bertram: Christian Vital (16 punti), Arturs Strautins (13 punti), Tommaso Baldasso e Justin Gorham (entrambi a 11 punti).

La squadra allenata da Mario Fioretti tornerà in campo domenica 12 aprile alle 18:00 contro la Dolomiti Energia Trentino davanti al pubblico della Nova Arena, che riaccoglierà i Leoni dopo due trasferte.

La partita

Iniziano molto bene i padroni di casa, con Briante Weber che suona la carica e firma il momentaneo +5 (6-1) con un perfetto giro in lunetta con 8:40 sul cronometro. Da quel momento, emerge un’ottima Bertram che prova a scappare con un 16-2 di parziale arricchito da un poster in transizione di Christian Vital. Dopo dieci minuti, il Derthona conduce 23-16 grazie a un tap-in sulla sirena di Andrea Pecchia.

Il secondo quarto vede entrambe le squadre decisamente più in palla offensivamente, con le percentuali dalla lunga distanza che iniziano ad alzarsi. Capitan Baldasso spara due volte dall’arco, seguito da un chirurgico Brekkott Chapman che firma il +10 bianconero (36-26) con sei minuti ancora da giocare. L’ex di giornata JP Macura risponde con la stessa moneta, contribuendo al 10-0 di parziale per Treviso.

Uno scatenato Ezra Manjon segna sei punti in fila per portare la Bertram in vantaggio 46-44 all’intervallo. Una volta usciti dagli spogliatoi, continua il batti e ribatti tra Nutribullet e Bertram, con Vital e Arturs Strautins che trainano l’attacco del Derthona, mentre Baldasso mantiene a galla i bianconeri sul finale con una tripla delle sue. Alla fine del terzo quarto, Treviso conduce 68-67.

Spinta dal pubblico caloroso del PalaVerde, la squadra di Marcelo Nicola tenta la fuga nell’ultimo parziale, con due liberi consecutivi di Briante Weber che valgono il 77-71 con sette minuti da giocare. La Bertram lotta e resiste, mantenendosi a stretto contatto ma senza segnare per diversi possessi. Un jumper di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman vale il massimo vantaggio trevigiano sul +7 (84-77), ma Justin Gorham risponde con la prima tripla di serata.

Con un minuto da giocare, Ed Croswell approfitta di una disattenzione difensiva della Bertram per restituire due possessi di vantaggio alla Nutribullet, ma una tripla di Vital dà nuovamente ossigeno ai bianconeri. A 16 secondi dalla sirena finale, Strautins suona la carica bianconera con una tripla glaciale dall’angolo che vale il -2 (88-86). Nel finale hanno la meglio i padroni di casa, che si impongono 91-86.

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