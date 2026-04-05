Gravellona Toce: si ribalta l’automobile su cui viaggia, un morto

GRAVELLONA TOCE – Domenica di Pasqua difficile sulle strade piemontesi. Tanti gli scontri che si sono verificati oggi di cui, purtroppo, alcuni sono anche stati fatali.

Solo qualche ora fa un bambino di otto anni ha perso la vita sulla A21, mentre adesso ci arriva la notizia di un’altra vittima. Secondo quanto appreso, infatti, una persona è morta in uno scontro a Gravellona Toce, nel tardo pomeriggio di oggi.

L’automobile con due persone a bordo si è ribaltata lungo la strada provinciale, le cause sono in fase di accertamento; l’allarme è stato lanciato verso le 19. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine oltre al personale sanitario.

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