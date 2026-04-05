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Gravellona Toce: si ribalta l’automobile su cui viaggia, un morto

Giornata difficile sulle strade piemontesi

Pubblicato

5 ore fa

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GRAVELLONA TOCE – Domenica di Pasqua difficile sulle strade piemontesi. Tanti gli scontri che si sono verificati oggi di cui, purtroppo, alcuni sono anche stati fatali.

Per approfondire:

Solo qualche ora fa un bambino di otto anni ha perso la vita sulla A21, mentre adesso ci arriva la notizia di un’altra vittima. Secondo quanto appreso, infatti, una persona è morta in uno scontro a Gravellona Toce, nel tardo pomeriggio di oggi.

L’automobile con due persone a bordo si è ribaltata lungo la strada provinciale, le cause sono in fase di accertamento; l’allarme è stato lanciato verso le 19. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine oltre al personale sanitario.

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