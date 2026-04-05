Un’altra protesta No Tav al cantiere di Chiomonte, la polizia usa l’idrante

CHIOMONTE – Nuova protesta dei No Tav a Chiomonte. I militanti, nella serata di ieri, si sono riuniti davanti al cantiere della ferroviaria Torino-Lione raggiungendo l’area attraverso i sentieri e, una volta arrivati a ridosso delle recinzioni, hanno iniziato una rumorosa battitura e si sono aggrappati alle grate. Per allontanare i manifestanti la polizia ha utilizzato l’idrante.

Inoltre, in queste ore, al presidio dei Mulini e a San Giuliano, sono in corso i campeggi studenteschi mentre è stata annunciata una assemblea per mercoledì 8 aprile ad Almese sul futuro della tratta Avigliana-Rivoli-Orbassano.

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