Basket: Basket Torino trova la vittoria contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 77-69

TORINO – Al Pala Gianni Asti la Reale Mutua Basket Torino supera la Crifo Wines Ruvo di Puglia per 77-69 conquistando la seconda vittoria consecutiva e dando continuità al successo ottenuto a Milano.

Un’affermazione costruita con pazienza e solidità, dopo un avvio complicato, che consente ai gialloblù di salire a quota 15 vittorie e 18 sconfitte, eliminando definitivamente qualsiasi rischio di scendere in zona playout, trovando matematicamente la salvezza diretta e rafforzando le proprie ambizioni in ottica play-in.

Dopo un primo tempo equilibrato e caratterizzato da difficoltà offensive, Torino ha cambiato marcia nella ripresa, trovando maggiore lucidità nelle scelte e soprattutto un riferimento dominante in Robert Allen, autentico protagonista del match con 32 punti e 14 rimbalzi. Il lungo americano ha preso in mano l’attacco gialloblù già nel secondo quarto, consentendo alla squadra di rientrare e chiudere avanti all’intervallo, per poi continuare a incidere anche nella ripresa su entrambi i lati del campo.

Nel momento decisivo, la Reale Mutua ha trovato anche il contributo del collettivo, con Massone e Teague a colpire e una difesa più attenta e compatta che ha permesso di prendere il controllo della gara nell’ultimo quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio. Una vittoria che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, nasce dalla voglia e dalla capacità della squadra di reagire dopo un avvio poco lucido, trovando fiducia e continuità per affrontare a testa alta le ultime tre partite della stagione.

La partita

Inizio a ritmi altalenanti con entrambe le squadre che non trovano grande costanza in termini di produzione offensiva. Torino mette in ritmo Severini, Ruvo risponde con un buon avvio di Brooks e alla prima pausa sono proprio i pugliesi in vantaggio per 15-21.

Si sblocca Allen per Torino, ma oltre al lungo americano c’è poco altro per i gialloblù, che confermano le difficoltà offensive emerse nel corso di una stagione intera. Ruvo prende fiducia e trova punti in transizione: gli ospiti così si portano sul +7 e coach Moretti chiama timeout sul 24-31. Allen si carica tutto l’attacco torinese sulle spalle e risponde al parziale pugliese. Torino trova il sorpasso e chiude il primo tempo avanti sul 39-38, con Allen già a quota 20 personali.

Torino rientra bene in campo, i gialloblù abbozzano un parziale ma la scintilla viene subito spenta da Ruvo: si sblocca Russ Smith e gli ospiti mettono nuovamente la testa avanti. Teague riaccende la scintilla e la Reale Mutua piazza il controsorpasso: gialloblù avanti 56-51 all’ultima pausa.

Torino piazza l’accelerata definitiva nel quarto periodo: Allen cattura qualsiasi rimbalzo e produce numeri da star, il gruppo è attento in difesa, Massone è in ritmo dall’arco e i gialloblù vanno per la prima volta in doppia cifra di vantaggio. Ruvo non ne ha più, Torino prende progressivamente il controllo fino alla sirena finale. Vittoria gialloblù per 77-69.

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