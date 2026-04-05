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CronacaTorino

Scontro mortale a Chieri: muore un ragazzo di 22 anni, sbalzato fuori dall’automobile

Il giovane trovato vicino al veicolo

Pubblicato

17 ore fa

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CHIERI – Un giovane di 22 anni ha perso la vita questa notte in uno scontro stradale.

Per approfondire:

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, il 22enne è stato – intorno alle 3 di questa notte – trovato accanto al veicolo, probabilmente sbalzato fuori a causa dell’impatto. Il sinistro è avvenuto in via Buttigliera a Chieri all’angolo con strada provinciale 128 di Pessione.

Sul posto il personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare nulla per il giovane, morto a causa delle gravi ferite, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Da chiarire la dinamica del sinistro, se siano rimasti coinvolti altri mezzi o se il giovane abbia avuto un incidente autonomo.

Aggiornamento

È Boris Ivli il 22enne che ha perso la vita a Chieri.

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