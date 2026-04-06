BiellaCronaca
Brucia ancora la Riserva Naturale della Baraggia, lungo lavoro per contenere le fiamme – FOTO
Sono intervenute 6 squadre AIB, per un totale di 25 volontari, insieme al CoAIB, ai vigili del fuoco e ai carabinieri
BIELLA – Alcuni giorni fa un vasto rogo ha devastato la Riserva Naturale della Baraggia, incendio che purtroppo si è rivelato essere di origine dolosa.
L’incubo è tornato anche nel pomeriggio di Pasqua, quando un nuovo incendio ha interessato la Riserva Naturale; le fiamme nel territorio di Candelo (BI), all’interno dell’area militare.
Sono intervenute 6 squadre AIB, per un totale di 25 volontari, insieme al CoAIB, ai vigili del fuoco e ai carabinieri, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella tutela dell’area.
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