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CronacaVerbano Cusio Ossola

Scontro mortale sulla statale 229 “Del Lago D’Orta”, strada chiusa per barriere di sicurezza danneggiate

La permanenza della chiusura si rende necessaria per motivi di sicurezza

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4 secondi fa

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VCO – Domenica di Pasqua difficile sulle strade piemontesi. Tanti gli scontri che si sono verificati e, purtroppo, alcuni sono anche stati fatali.

Per approfondire:

A Chieri è deceduto un 22enne che ha perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta, che è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata; un bambino di otto anni ha perso la vita sulla A21, mentre un’altra persona è morta in uno scontro a Gravellona Toce, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, e ne è rimasta ferita un’altra. L’automobile con due persone a bordo si è ribaltata.

Per questo Anas fa sapere che sulla statale 229 “Del Lago D’Orta” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 55,500 al km 60,100, a Casale Corte Cerro, in provincia di Verbano Cusio Ossola. Le barriere di sicurezza sono state danneggiate a seguito dello scontro accaduto nella serata di ieri. La permanenza della chiusura si rende necessaria per motivi di sicurezza e per consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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