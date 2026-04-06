CronacaVerbano Cusio Ossola
Scontro mortale sulla statale 229 “Del Lago D’Orta”, strada chiusa per barriere di sicurezza danneggiate
La permanenza della chiusura si rende necessaria per motivi di sicurezza
VCO – Domenica di Pasqua difficile sulle strade piemontesi. Tanti gli scontri che si sono verificati e, purtroppo, alcuni sono anche stati fatali.
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