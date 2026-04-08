Novara, individuato il presunto autore del furto con la “tecnica della monetina” al centro commerciale San Martino 2

NOVARA – La Polizia di Stato di Novara ha identificato il presunto autore di un furto aggravato avvenuto lo scorso 24 marzo 2026 nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale San Martino 2. L’episodio, che ha visto coinvolta una donna residente in provincia come vittima, ha comportato anche l’indebito utilizzo delle carte di debito sottratte insieme allo zaino della malcapitata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i responsabili avrebbero agito con la cosiddetta “tecnica della monetina”: mentre una donna distraeva la vittima facendo credere di aver perso delle monete accanto all’auto, un complice si sarebbe appropriato dello zaino lasciato all’interno del veicolo.

La denuncia immediata della vittima, accompagnata dalla figlia in Questura subito dopo il furto, ha permesso di rintracciare rapidamente le transazioni effettuate con le carte di debito sottratte. Pochi minuti dopo il furto, infatti, i pagamenti erano già stati registrati in diversi esercizi commerciali del Comune di Trecate, tra cui una tabaccheria e un’attività di via Gramsci.

L’indagine

Determinante per le indagini si è rivelata l’analisi combinata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, dei transiti ai varchi elettronici comunali e dei dati raccolti dagli agenti di polizia giudiziaria. Grazie a queste attività, è stato possibile ricostruire il percorso del veicolo utilizzato dai malviventi, una Peugeot 208 grigia con vetri oscurati, e seguire gli spostamenti dei due da Novara a Trecate.

Il confronto tra i frame video e le banche dati ministeriali ha consentito di identificare il presunto autore in un uomo classe 1988, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Ulteriori accertamenti hanno collegato il soggetto al veicolo utilizzato e hanno evidenziato analogie con altri episodi simili registrati in diverse località.

Le indagini sono ancora in corso per individuare la donna ritenuta complice e ricostruire eventuali altri episodi riconducibili allo stesso gruppo.

La Questura di Novara rinnova l’invito ai cittadini a prestare particolare attenzione nei parcheggi di centri commerciali e supermercati, a non lasciare mai borse, zaini o oggetti di valore all’interno dei veicoli e, in caso di furto, a contattare immediatamente il NUE 112 o a sporgere denuncia.

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