MeteoPiemonte
Valanghe, rischio marcato in Piemonte: attenzione al rialzo termico
Le condizioni attuali sono ingannevoli: stabilità apparente al mattino, ma evoluzione verso scenari più instabili nel giro di poche ore
TORINO – Il Piemonte alpino resta sotto osservazione per il rischio valanghe anche nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026, con condizioni tipicamente primaverili che impongono prudenza soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Secondo il bollettino pubblicato da ARPA Piemonte, il grado di pericolo è 2 – moderato, ma con locali aumenti fino a 3 – marcato alle quote più elevate, in particolare oltre i 2200 metri.
Neve bagnata e temperature in aumento
Il fattore principale di instabilità è rappresentato dal rialzo delle temperature, con lo zero termico che può raggiungere i 3400 metri nel corso della giornata.
Questa situazione favorisce la formazione di valanghe umide e bagnate, tipiche della stagione primaverile. In particolare:
- al mattino il manto nevoso risulta ancora relativamente stabile
- con il passare delle ore, il sole e il caldo ne provocano un rapido indebolimento
- aumentano i distacchi spontanei, soprattutto sui pendii ripidi e soleggiati
Non si escludono valanghe di medie dimensioni, soprattutto nelle zone rocciose e nei canaloni.
I punti più critici
Le situazioni più delicate si registrano:
- sui pendii ripidi esposti al sole, dove la neve perde coesione rapidamente
- nelle ore centrali e pomeridiane
- in alta quota, dove permangono strati deboli nella neve vecchia, specie sui versanti nord e nord-est
In questi casi, anche un forte sovraccarico (come il passaggio di sciatori) può provocare distacchi.
Escursioni: partire presto e rientrare in anticipo
Gli esperti raccomandano una gestione prudente delle attività in montagna. Il bollettino sottolinea chiaramente che:
- le escursioni dovrebbero essere brevi e programmate al mattino
- è consigliato rientrare prima del riscaldamento diurno
- evitare pendii ripidi nelle ore più calde
Si tratta di un comportamento tipico della stagione primaverile, quando il rischio non è tanto legato a nuove nevicate, ma alla trasformazione del manto nevoso.
Un rischio “moderato” da non sottovalutare
Il grado 2 della scala europea non deve trarre in inganno: il pericolo è definito “moderato”, ma può aumentare rapidamente durante la giornata e in funzione dell’esposizione dei versanti.
Le condizioni attuali sono quindi ingannevoli: stabilità apparente al mattino, ma evoluzione verso scenari più instabili nel giro di poche ore.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese