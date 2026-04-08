Sul Piemonte ancora alta pressione e temperature quasi estive, nel fine settimana qualcosa potrebbe cambiare

TORINO – Il Piemonte continua a vivere una fase di alta pressione che sta portando giornate dal sapore tipicamente estivo più che primaverile.

Prosegue l’alta pressione

Fase mite che, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, è destinata a proseguire garantita da un esteso campo di alta pressione ormai presente dallo scorso fine settimana su tutta l’Europa centro-occidentale e che sta portando lo zero termico verso i 3500 metri di quota sulle Alpi.

Anche tra oggi e venerdì sono attese condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo velature, qualche nube bassa giovedì e venerdì a ridosso dei rilievi alpini e foschie nelle ore più fredde sulle pianure centro-orientali, ma ancora con temperature diurne quasi estive fino a 24-27°C sulla pianura piemontese tra e 20°C anche nelle località alpine intorno ai 1.000 metri di quota.

A seguire, dal fine settimana le temperature massime tenderanno gradualmente a diminuire per l’afflusso di aria più fredda da Est, riportandosi verso le medie del periodo, specie da domenica, dove non si esclude il ritorno anche di qualche pioggia. Previsioni queste ultime che sono ancora da confermare.

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