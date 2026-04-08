Sciopero aerei del 10 aprile: quattro ore di stop, Caselle a rischio disagi

PIEMONTE – Si preannuncia un venerdì nero per i cieli e per i cittadini italiani che hanno in previsione di volare. Il 10 aprile 2026 una mobilitazione nazionale di 4 ore rischia di paralizzare il traffico aereo, colpendo i settori strategici della sicurezza e del controllo del volo.

La protesta, confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, coinvolgerà nodi nevralgici come i centri di controllo di Milano e Roma, con pesanti ricadute anche sugli scali del Nord-Ovest.

Orari e voli a rischio

Lo sciopero si svolgerà dalle 13:00 alle 17:00. In questa fascia oraria, passeggeri in partenza o in arrivo potrebbero dover fare i conti con cancellazioni improvvise e ritardi a catena. Anche se piloti e assistenti di volo non aderiscono direttamente, lo stop del personale ENAV (controllori di volo) e dei tecnici di Techno Sky rende di fatto impossibile il regolare flusso dei velivoli.

Gli scali maggiormente esposti sono Milano Malpensa, Napoli Capodichino e gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. Tuttavia, poiché il personale degli ACC (Area Control Center) di Milano e Roma coordina gran parte delle rotte nazionali, anche i voli da e per Torino Caselle potrebbero subire variazioni o riprogrammazioni.

Chi sciopera e le motivazioni

L’agitazione è sostenuta dai sindacati UILT, UGL-TA, ASTRA e FAST-CONFSAL-AV. Al centro della protesta ci sono le richieste per il potenziamento degli organici, una revisione dei turni di lavoro e condizioni contrattuali più sostenibili per chi garantisce la sicurezza radar e tecnologica degli aeroporti.

Consigli per i viaggiatori

Le compagnie aeree raccomandano di:

Monitorare lo stato del volo: Controllare le app e i siti ufficiali delle compagnie nelle ore precedenti la partenza.

Anticipare l’arrivo: Presentarsi ai varchi di sicurezza con largo anticipo per evitare code ai controlli.

Voli garantiti: Ricordiamo che, per legge, durante gli scioperi sono previste fasce di garanzia (solitamente 7-10 e 18-21) e la tutela dei voli di Stato, d’emergenza e quelli già autorizzati dall’ENAC prima della proclamazione.

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