TORINO – Su Torino si consolida una fase meteorologica decisamente stabile, guidata da un robusto campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord-Ovest. La giornata di domani, giovedì 9 aprile 2026, si presenterà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, in un contesto tipicamente primaverile ma con caratteristiche quasi estive. Le temperature risulteranno infatti ben al di sopra delle medie del periodo, con valori massimi fino a 25°C e minimi attorno ai 12°C. Da segnalare anche lo zero termico in forte rialzo fino a 3455 metri, indice di una massa d’aria particolarmente mite anche in quota.

Mattino: cielo terso e rapido aumento delle temperature

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo completamente sereno e condizioni di visibilità eccellenti su tutta l’area torinese. Il sole, già alto sull’orizzonte, favorirà un rapido aumento delle temperature dopo una notte relativamente fresca. I venti soffieranno moderati da Nordest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida, senza alcun disturbo al soleggiamento.

Pomeriggio: clima quasi estivo e stabilità assoluta

Nel pomeriggio si toccherà il cuore della giornata, con condizioni meteorologiche ideali: cielo limpido, assenza totale di nubi significative e temperature che raggiungeranno i 25°C.Si tratta di valori che anticipano di diverse settimane il clima tipico della stagione, rendendo la giornata particolarmente piacevole per attività all’aperto. I venti tenderanno ad attenuarsi, risultando deboli dai quadranti nordorientali, con una sensazione di tepore diffuso.

Sera: clima mite e stabilità persistente

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno miti anche dopo il tramonto. L’assenza di nuvolosità significativa favorirà un lento calo termico, ma senza freddo marcato. Il contesto resterà ideale per passeggiate e attività serali all’aperto.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 10 aprile: proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature ancora elevate e solo qualche velatura di passaggio;

proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature ancora elevate e solo qualche velatura di passaggio; Sabato 11 aprile: giornata simile, con sole prevalente e leggere nubi alte, senza precipitazioni;

giornata simile, con sole prevalente e leggere nubi alte, senza precipitazioni; Domenica 12 aprile: possibile cambio di scenario, con l’arrivo di piogge deboli e maggiore variabilità, preludio a un possibile ridimensionamento delle temperature.

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