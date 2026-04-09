TORINO – Le previsioni meteo per Torino di domani, 10 aprile, evidenziano una giornata caratterizzata da tempo stabile e temperature decisamente sopra la media stagionale. Il capoluogo piemontese sarà interessato da un campo di alta pressione che garantirà condizioni prevalentemente soleggiate, anche se con qualche nube di passaggio nelle ore centrali. Il dato più rilevante riguarda proprio le temperature, con valori che sfioreranno i 28°C, regalando un anticipo d’estate. Tuttavia, all’orizzonte si intravede un cambio di scenario nel weekend, con un graduale aumento della variabilità.

Mattino: cieli sereni e clima già mite

La giornata si aprirà con cieli in prevalenza poco nuvolosi o sereni, accompagnati da un clima già mite fin dalle prime ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida. La visibilità sarà ottima su tutto il territorio urbano e collinare.

Pomeriggio: picchi fino a 28°C e qualche nube in transito

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare, ma non mancheranno alcuni addensamenti nuvolosi senza conseguenze. Le temperature raggiungeranno una massima di 28°C, valori decisamente elevati per il periodo, che porteranno a condizioni quasi estive. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli sudorientali, restando comunque deboli. Lo zero termico a 3141 metri conferma la presenza di aria molto mite anche in quota, tipica di una fase anticiclonica consolidata.

Sera: stabilità e clima gradevole

La serata si manterrà stabile, con cieli poco nuvolosi e un clima piacevole. Le temperature tenderanno a calare lentamente, senza però scendere bruscamente. L’assenza di vento significativo e di fenomeni garantirà condizioni ideali per attività serali.

Tendenza meteo Torino

Sabato 11 aprile: giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi ma senza fenomeni significativi;

giornata variabile, con alternanza tra sole e nubi ma senza fenomeni significativi; Domenica 12 aprile: aumento dell’instabilità con possibili piogge leggere nel corso della giornata;

aumento dell’instabilità con possibili piogge leggere nel corso della giornata; Lunedì 13 aprile: peggioramento più deciso con piogge diffuse, segnando la fine della fase stabile.

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