Claudio Baglioni chiuderà a Torino il GrandTour dei 40 anni de La vita è adesso

TORINO – Sarà Torino a ospitare il gran finale del GrandTour di Claudio Baglioni, il tour celebrativo per i 40 anni dell’album La vita è adesso. L’ultima tappa è in programma venerdì 18 settembre in piazza San Carlo, scelta dall’artista per chiudere il percorso di 48 concerti nei luoghi più simbolici d’Italia.

In vista dell’appuntamento, Baglioni è stato accolto nel pomeriggio di oggi nella Sala Rossa di Palazzo Civico, dove ha ricevuto una pergamena della Città. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Stefano Lo Russo, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e l’assessore ai Grandi eventi e Turismo Domenico Carretta.

La scelta di Torino come sede conclusiva del tour conferma il legame di lunga data tra il cantautore e la città, che attraversa oltre mezzo secolo di carriera. Proprio qui, nel 1972, Baglioni presentò in anteprima Questo piccolo grande amore, uno degli album più rappresentativi del suo percorso artistico.

Negli anni Torino ha ospitato numerose tappe dei suoi concerti, tra stadi, palazzetti e luoghi simbolici come il Teatro Regio, l’Auditorium Giovanni Agnelli, la Reggia di Venaria e, nel 2006, la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali, durante la quale eseguì l’inno ufficiale da lui composto.

Il nuovo tour partirà a fine giugno da piazza San Marco a Venezia e toccherà siti di particolare valore storico e paesaggistico, tra cui il Teatro Greco di Siracusa, l’anfiteatro degli scavi di Pompei, il Teatro Antico di Taormina e la Reggia di Caserta, prima dell’approdo finale nel salotto del centro torinese.

La serata del 18 settembre in piazza San Carlo si annuncia così come uno degli eventi musicali più attesi dell’autunno in città.

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