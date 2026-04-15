TORINO – Su Torino la giornata di domani sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche pienamente stabili, grazie alla presenza di un robusto campo anticiclonico che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il contesto sarà soleggiato o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con assenza di precipitazioni e un clima particolarmente gradevole. Le temperature saliranno fino a una massima di 23°C, mentre la minima si attesterà sui 12°C. Lo zero termico a 2977 metri conferma una massa d’aria mite anche in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cieli limpidi e condizioni molto tranquille

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, garantendo ottima visibilità e un contesto atmosferico molto stabile. I venti saranno assenti o molto deboli, elemento che contribuirà a una sensazione di comfort diffusa. Le temperature, inizialmente fresche, tenderanno a salire rapidamente con il sorgere del sole.

Pomeriggio: clima mite e sole prevalente

Nel pomeriggio si confermerà una situazione di piena stabilità, con cieli generalmente sereni o al più leggermente velati. Le temperature raggiungeranno i valori più elevati della giornata, toccando i 23°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, senza alcuna criticità.

Sera: stabilità e cieli sereni

La serata proseguirà nel segno della stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e un clima ancora piacevole. Il calo termico sarà graduale e non particolarmente marcato, grazie alla presenza di aria mite in quota.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 17 aprile: tempo stabile e poco nuvoloso, con clima primaverile;

tempo stabile e poco nuvoloso, con clima primaverile; Sabato 18 aprile: soleggiato e mite, ideale per attività all’aperto;

soleggiato e mite, ideale per attività all’aperto; Domenica 19 aprile: prosegue la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi.

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