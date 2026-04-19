Aggredito in centro a Torino un volontario del Torino Pride: tornava a casa dopo aver assistito al Lovers Film Festival

TORINO – Un volontario del Torino Pride è stato aggredito in pieno centro mentre stava tornando a casa dopo aver assistito a una giornata del Lovers Film Festival, la rassegna cinematografica lgbtqia+. La denuncia è arrivata proprio dalle pagine social di Torino Pride: «La rabbia che proviamo è immensa» scrivono, riportando anche il racconto dell’aggredito. «Stavo andando via e un gruppetto di ragazzi, soprattutto adolescenti, ha iniziato a gridare “ma che sei, gay?”. Questo a causa del mio zainetto arcobaleno. Uno di loro, particolarmente infervorato e compiaciuto, si è avvicinato e urlando contro di me mi ha messo le mani addosso dandomi una sberla in volto. È accaduto tutto in cinque secondi. Io non ho reagito all’aggressione fisica. I suoi amici l’hanno bloccato capendo, spero, la violenza del gesto. Sto bene, ma sono turbato. E’ la dimostrazione che, ahimè, di lavoro ne abbiamo ancora tantissimo da fare» si legge.

Nel post diffuso sui social, il Torino Pride sottolinea come l’episodio evidenzi una dinamica più ampia: «L’odio non ha bisogno di un motivo strutturato: un dettaglio arcobaleno può scatenare la violenza di gruppo. L’odio non cerca un motivo: cerca un bersaglio».

Sull’accaduto sono arrivate parole di vicinanza e solidarietà da più parti: la direttrice del Lovers Film Festival Vladimir Luxuria, il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian, l’assessore comunale Jacopo Rosatelli.

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