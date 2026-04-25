Calcio, Serie A femminile: Juventus sconfitta a Biella dalla Roma, decide Dragoni al 59′

BIELLA – Scatto Roma in testa alla classifica del campionato di calcio femminile, Serie A. Al “Pozzo-Lamarmora” di Biella finisce 0-1 la sfida fra Juventus Women e Roma, nella sfida valida per la diciannovesima giornata. Decide la sfida il gol di Dragoni nella seconda frazione.

Primo tempo equilibrato. In un avvio di gara intenso, è la Roma a rendersi subito pericolosa: dopo pochi minuti, un pallone rasoterra di Thogersen attraversa l’area juventina trovando Haavi che arriva in allungo, ma la sua conclusione termina sul fondo. Le bianconere crescono con il passare dei minuti, soprattutto con Bonansea, entrata al 18’ al posto di Beccari per infortunio al piede sinistro. È proprio l’attaccante al 22’ a pennellare un cross morbido dalla sinistra, sul quale Vangsgaard si coordina per la deviazione al volo che non trova però lo specchio della porta. Poco dopo, Schatzer legge bene lo spazio e serve in profondità ancora Vangsgaard, che si inserisce con i tempi giusti e si presenta davanti a Baldi: il portiere riesce a contrastare la danese, la palla però rimane lì ma l’attaccante non riesce a insaccare sulla respinta. L’ultimo squillo della prima frazione è targato Capeta che, con una girata di testa, impegna alla parata il portiere ospite. Il primo tempo scivola via senza reti.

La ripresa comincia con un gol annullato per le piemontesi: la rete di Capeta viene annullata dopo revisione per fallo precedente su Oladipo. L’episodio determinante del match arriva poco dopo, al 59′: un cross dalla destra trova Dragoni in area che ribadisce in rete dopo la prima respinta imperfetta di Rusek. La reazione bianconera è immediata. Bonansea colpisce una clamorosa traversa con una conclusione mancina in area, ma la Roma si difende con ordine e compattezza. Nel finale, le giallorosse sfiorano anche il raddoppio più volte e in maniera clamorosa con Viens, Giugliano e Greggi, ma il risultato non cambia, soprattutto per merito di Rusek.

Juventus che con questo risultato rimane ferma a 32 punti e si deve guardare alle spalle: il big match del pomeriggio tra Milan e Napoli potrebbe permettere al Napoli di raggiungere le piemontesi.

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