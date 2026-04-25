SportTorino
Moto GP, a Jerez trionfa Marquez nella Sprint dopo una gara folle, Bagnaia 2°
Il pilota torinese si era ritrovato in testa dopo la caduta dello spagnolo, che però è rientrato in pista ed è riuscito a superarlo sul finale
TORINO – Che rientro per Marc Marquez! Lo spagnolo torna in pista dopo 245 giorni e vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jerez de la Frontera, corsa oggi alle 14.55. Molto bene il nostro Francesco Bagnaia che, nonostante una partenza non positiva, chiude secondo davanti a Franco Morbidelli.
Gara condizionata dall’acquazzone improvviso scoppiato a pochi giri dalla fine, che ha fatto cadere diversi piloti tra cui lo stesso Marquez. Il pilota Ducati, però, si è rialzato ed è tornato ai box tagliando sul prato, con una manovra forse irregolare (doveva fare un giro completo prima di rientrare?), per poi rimettersi in pista con la moto da bagnato e piazzarsi all’inseguimento di Bagnaia e Morbidelli. L’epilogo è intuibile: entrambi gli italiani sono stati superati.
A finire out, il leader mondiale Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Mir, Savadori, Toprak e Martin.
SIMPLY UNBELIEVABLE 🤯@marcmarquez93 WINS THE #TissotSprint AFTER CRASHING 🔥#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/01Na86uZW5
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese