Moto GP, a Jerez trionfa Marquez nella Sprint dopo una gara folle, Bagnaia 2°

TORINO – Che rientro per Marc Marquez! Lo spagnolo torna in pista dopo 245 giorni e vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jerez de la Frontera, corsa oggi alle 14.55. Molto bene il nostro Francesco Bagnaia che, nonostante una partenza non positiva, chiude secondo davanti a Franco Morbidelli.

Gara condizionata dall’acquazzone improvviso scoppiato a pochi giri dalla fine, che ha fatto cadere diversi piloti tra cui lo stesso Marquez. Il pilota Ducati, però, si è rialzato ed è tornato ai box tagliando sul prato, con una manovra forse irregolare (doveva fare un giro completo prima di rientrare?), per poi rimettersi in pista con la moto da bagnato e piazzarsi all’inseguimento di Bagnaia e Morbidelli. L’epilogo è intuibile: entrambi gli italiani sono stati superati.

A finire out, il leader mondiale Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Mir, Savadori, Toprak e Martin.





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