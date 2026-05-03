Tutto esaurito al Museo nazionale del Cinema di Torino nel ponte del primo maggio

TORINO – Tutto esaurito al Museo Nazionale del Cinema di Torino nel ponte del 1° maggio. Oltre 11 mila le presenze. In totale, dal 25 aprile ad oggi, 3 maggio, ci sono stati «più di 27 mila ingressi alla Mole Antonelliana, con una media di circa 3 mila visitatori al giorno e con punte di 3800 presenze proprio nel lungo weekend del 1° maggio» – sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema – «La città era piena di turisti e noi da settimane avevamo tutto esaurito online. Siamo felici di questi risultati che, come già confermato nei mesi scorsi, sono in linea con il trend positivo del 2026».

Ottimo risultato anche per il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile: da venerdì 1°maggio a domenica 3 maggio 2026 i visitatori sono stati 6593. A questo numero si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 607.

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