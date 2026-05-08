A poco più di un’ora da Torino c’è un borgo piemontese che sembra fermo nel tempo

USSEAUX – Case in pietra, vicoli stretti e un panorama che domina le montagne.

In Piemonte esistono ancora luoghi dove il tempo sembra scorrere più lentamente, lontano dal traffico e dai ritmi delle città.

Uno di questi è Usseaux, piccolo borgo dell’alta Val Chisone inserito tra i borghi più belli d’Italia e sempre più apprezzato da chi cerca mete tranquille e autentiche.

Un piccolo paese tra montagne e storia

Situato a oltre 1.400 metri di altitudine, Usseaux conserva ancora oggi l’aspetto tipico dei villaggi alpini piemontesi.

Le abitazioni in pietra, le fontane e le stradine strette raccontano una storia legata alla montagna e alle tradizioni locali, in un contesto naturale rimasto in gran parte intatto.

Murales, vicoli e scorci panoramici

Uno degli elementi che colpiscono i visitatori sono i murales distribuiti nel centro storico, che decorano case e angoli del paese raccontando scene di vita montana e tradizioni del territorio.

Passeggiando tra i vicoli si incontrano scorci panoramici, balconi fioriti e piccole piazze che rendono il borgo particolarmente suggestivo in ogni stagione.

Una meta ideale per una gita fuori porta

La distanza contenuta da Torino rende Usseaux una destinazione perfetta per una giornata lontano dalla città.

La zona è apprezzata sia dagli amanti delle passeggiate sia da chi cerca semplicemente tranquillità e aria di montagna.

Nei dintorni sono presenti percorsi naturalistici, aree verdi e collegamenti con altri piccoli centri della valle.

Il fascino dei borghi meno conosciuti

Negli ultimi anni sempre più viaggiatori stanno riscoprendo i piccoli borghi piemontesi, preferendoli a destinazioni più affollate.

Usseaux rappresenta bene questa tendenza: un luogo ancora autentico, dove il turismo non ha modificato il ritmo della vita quotidiana.

Quando visitarlo

Primavera, estate e autunno sono i periodi ideali per visitare il borgo e camminare nei dintorni.

In inverno, invece, la vicinanza con le montagne e con il comprensorio dell’alta Val Chisone regala un’atmosfera ancora più suggestiva.

Un angolo di Piemonte da riscoprire

In una regione conosciuta soprattutto per città, colline e grandi località turistiche, piccoli centri come Usseaux continuano a custodire un patrimonio culturale e paesaggistico spesso poco valorizzato.

Ed è proprio questa autenticità a renderli sempre più interessanti per chi cerca esperienze diverse dal turismo tradizionale.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese