Scontro stradale a Giaveno: un motociclista di 25 anni è in gravi condizioni

GIAVENO – È stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino il motocilista di 25 anni rimasto ferito in uno scontro stradale.

Cosa è successo

Intorno alle 11:40 di oggi a Giaveno, in strada Coazze, il centauro in sella alla propria moto si è scontrato con il conducente di una automobile. Lo scontro è stato molto violento e il 25enne è apparso subito grave.

Sul luogo del sinistro il personale sanitario del 118 di Azienda Zero. Il giovane è stato soccorso prima dal personale dell’ambulanza e poi dall’equipe del Servizio regionale di elisoccorso. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto in codice rosso per politrauma.

Sul luogo presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti.

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