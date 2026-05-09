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CronacaTorino

Torino: centauro di 24 anni in condizioni gravi dopo uno scontro stradale

Trasportato al San Giovanni Bosco in codice rosso a causa di numerosi traumi

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4 secondi fa

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TORINO – È ricoverato in gravi condizioni il centauro di 24 anni rimasto coinvolto in uno scontro stradale.

Per approfondire:

Il grave scontro

Secondo quanto si apprende, intorno  alle 23.40 di ieri in via Samone a Torino, il 24enne in sella alla propria moto si è scontrato con il conducente di una automobile. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. I sanitari dell’ambulanza hanno trasportato il motociclista all’ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso a causa di numerosi traumi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dei fatti.

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