Lavori in piazza Baldissera: l’intersezione con corso Mortara chiusa al traffico, deviato il trasporto pubblico. Ecco quando

TORINO – Continua la riqualificazione di piazza Baldissera.

Lunedì 11 maggio, dalle 9.30 alle 13, la rotatoria di piazza Baldissera all’intersezione con corso Mortara, e la bretella di collegamento tra corso Mortara e corso Principe Oddone, sarà chiusa al traffico per consentire le asfaltature definitive del nodo viabile. Gli interventi serviranno a collegare la nuova pavimentazione con la carreggiata esistente e a preparare l’apertura della futura viabilità con il nuovo sistema semaforizzato. Durante la chiusura tutti i veicoli saranno deviati verso via Livorno.

Deviazione del trasporto pubblico per lavori in piazza Baldissera l’11 maggio

Per questo, sono previste anche modifiche temporanee alle linee del trasporto pubblico che attraversano l’area. Nella stessa fascia oraria, infatti, saranno deviati i percorsi delle linee 11 – 49 – 77 – 91 – B1. Per mitigare l’impatto del cantiere e rendere più fruibile il collegamento tra via Scialoja e piazza Baldissera, dal 2 marzo è stata istituita la nuova linea B1.

Nel dettaglio

Linea 11.

Solo in direzione corso Stati Uniti: da via Breglio angolo corso Venezia deviata per via Lauro Rossi, via Cigna, via Cecchi, percorso normale.

Linea 49.

Solo in direzione corso Bolzano: da piazza Baldissera deviata in corso Mortara, inversione di marcia alla prima rotatoria, quindi si instrada nella corsia di collegamento di corso Mortara in direzione corso Principe Oddone, percorso normale.

Linea 77.

Solo in direzione corso Cadore: da via Breglio angolo corso Venezia deviata in via Lauro Rossi, via Cigna, corso Vigevano, percorso normale.

Linea 91. Solo in direzione piazzale Caio Mario: da via Breglio angolo corso Venezia deviata in via Lauro Rossi, via Cigna, percorso normale.

Linea B1.

Solo in direzione piazza Baldissera: da corso Venezia angolo via Breglio deviata in via Lauro Rossi, via Cigna, corso Venezia, percorso normale.

Nuovi cantieri anche in via Tripoli e corso Moncalieri

Come comunicano dal Comune di Torino, sempre da lunedì 11 maggio, salvo maltempo, inizieranno i lavori di rifacimento della sede stradale in via Tripoli, nel tratto compreso tra largo Tirreno e piazza Santa Rita.

Il cantiere procederà per fasi: prima sarà rimossa la vecchia pavimentazione, poi verrà steso il nuovo asfalto e rifatta la segnaletica orizzontale. L’obiettivo è completare l’intervento entro il 20 maggio, in vista della festa di via. Durante i lavori la carreggiata sarà parzialmente ridotta e potranno verificarsi rallentamenti.

Per consentire le operazioni in sicurezza saranno attivi divieti di sosta nelle aree interessate dal cantiere. Nelle ore serali sarà comunque possibile parcheggiare e, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, la sosta potrà essere consentita anche in alcune fasce della giornata. Non sono previste deviazioni delle linee del trasporto pubblico locale, anche se alcune fermate potranno essere temporaneamente spostate. Per agevolare la circolazione saranno presenti movieri per la gestione del traffico.

Mercoledì 13 maggio prenderanno invece il via i lavori in corso Moncalieri, dove nel tratto compreso tra il Ponte Isabella-viale San Vito e via Febo è prevista la realizzazione dell’ampliamento del marciapiede sul lato est, fino in prossimità dell’accesso al Parco Leopardi, oltre al rifacimento dell’asfalto.

Per tutta la durata del cantiere la carreggiata sarà ridotta da quattro a due corsie complessive, una per senso di marcia. È inoltre prevista la chiusura del marciapiede lato collina e sarà in vigore il divieto di sosta lungo la carreggiata.

I lavori in corso Moncalieri rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, che nei prossimi 18 mesi porterà all’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT.

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