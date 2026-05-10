I dati di Arpa Piemonte dopo il maxi incendio a Grugliasco: polveri in concentrazioni moderate

GRUGLIASCO – Nella serata di ieri un vasto incendio ha interessato un edificio di Città Metropolitana situato in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco. Una enorme colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza.

Intorno alle ore 23, i vigili del fuoco della centrale operativa di Torino hanno comunicato al sistema di risposta in emergenza di Arpa la presenza del maxi rogo. Per contenere e spegnere l’incendio erano presenti 11 squadre dei vigili del fuoco.

Precauzionalmente il sindaco di Grugliasco ha invitato i cittadini a non uscire e a tenere le finestre chiuse.

I dati di Arpa Piemonte sull’incendio

Il personale tecnico di Arpa Piemonte ha effettuato i rilievi dell’aria.

Nella notte nella zona in prossimità dell’area interessata dall’incendio le misure speditive con fotoionizzatore portatile hanno restituito un valore massimo di COV (Composti organici volatili) di circa 1000 ppb, a fronte di un valore di un valore di fondo di circa 120 ppb.

Sono stati campionati 2 canister, per la ricerca di composti organici, che saranno analizzati dal laboratorio dell’Agenzia.

Infine nella notte è stata posizionata il mezzo mobile per le emergenze ambientali in zona di ricaduta, per il monitoraggio in continuo dei principali inquinanti.

Questa mattina la centralina del mezzo mobile per le emergenze misura valori nella norma tranne che per le polveri che mostrano concentrazioni moderate, comunque in via di stabilizzazione.

L’incendio è sotto controllo con ancora un paio di focolai di 50 metri quadri ciascuno.

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