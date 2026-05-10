Moto Gp, a Le Mans podio Aprilia: vince Jorge Martin, delusione per Pecco Bagnaia

FRANCIA – Delusione nella gara di oggi del Gran premio di Francia a Le Mans per il chivassese Pecco Bagnaia che aveva conquistato la pole e il secondo posto nella Sprint.

La gara

Sulla pista francese di Le Mans vince Jorge Martin. Il pilota spagnolo dell’Aprilia torna al successo beffando il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Podio tutto Aprilia, col giapponese Ai Ogura. Di Giannantonio (Ducati VR46) 4°.

Al via Bezzecchi è un fulmine e balza al comando. Subito fuori Alex Marquez, mentre Bagnaia, in pole, scivola indietro, poi risale e si porta dietro Bezzecchi ma al 16° giro Pecco cade, mentre prosegue la super rimonta di Martin che a 3 tornate dalla fine scavalca il Bez.

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