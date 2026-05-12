TORINO – Dopo il passaggio delle perturbazioni degli ultimi giorni, anche su Torino il tempo è destinato a migliorare sensibilmente. La giornata di mercoledì 13 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nord Ovest. Le temperature resteranno gradevoli e tipicamente primaverili, con valori massimi fino a 20°C e minime intorno agli 11°C. Non sono previste precipitazioni e nemmeno allerte meteorologiche. Il quadro atmosferico sarà quindi favorevole sia per le attività all’aperto sia per gli spostamenti in città e lungo la cintura torinese.

Mattino: avvio sereno e temperature fresche

La mattinata si aprirà con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi su Torino e hinterland. Qualche nube sparsa potrà transitare nelle prime ore del giorno, ma senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature resteranno inizialmente fresche, soprattutto nelle aree periferiche e lungo il Po, con valori compresi tra gli 11 e i 14 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali e contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria. Anche la visibilità risulterà ottima grazie all’assenza di fenomeni atmosferici significativi.

Pomeriggio: clima mite e sole prevalente sul capoluogo

Nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Su Torino prevarranno infatti condizioni di cielo poco nuvoloso con ampie fasi di sole soprattutto tra le ore centrali e il tardo pomeriggio. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C, regalando una sensazione climatica particolarmente gradevole per il periodo. I venti resteranno deboli da Nordest e non sono previsti fenomeni di rilievo. Anche sulle aree collinari torinesi il quadro meteorologico rimarrà tranquillo e asciutto.

Sera: stabilità confermata e clima piacevole

La serata continuerà all’insegna della stabilità atmosferica. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima si manterrà mite anche dopo il tramonto. L’assenza di precipitazioni e la debole ventilazione favoriranno condizioni ideali per eventi all’aperto, passeggiate serali e spostamenti senza criticità legate al maltempo.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 14 maggio: giovedì il tempo tenderà a peggiorare gradualmente con l’arrivo di nuvolosità più compatta. Su Torino saranno possibili piogge deboli sparse, soprattutto dalla seconda parte della giornata;

giovedì il tempo tenderà a peggiorare gradualmente con l’arrivo di nuvolosità più compatta. Su Torino saranno possibili piogge deboli sparse, soprattutto dalla seconda parte della giornata; Venerdì 15 maggio: anche venerdì il contesto resterà variabile. Sono attesi annuvolamenti diffusi alternati a brevi schiarite, con possibilità di precipitazioni leggere a carattere intermittente;

anche venerdì il contesto resterà variabile. Sono attesi annuvolamenti diffusi alternati a brevi schiarite, con possibilità di precipitazioni leggere a carattere intermittente; Sabato 16 maggio: per sabato si prevede invece un miglioramento più deciso, con cieli poco nuvolosi e condizioni più stabili sul Torinese, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

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