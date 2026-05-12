Morto Marco Barbero, il motociclista coinvolto in uno scontro stradale a Cuneo

CUNEO – Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto in un brutto scontro ieri sera, 11 aprile, tra Roata Rossi e Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. Marco Barbero, 32 anni, è arrivato all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo in codice rosso. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino al decesso, avvenuto stamattina.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un’automobile: dopo l’impatto, la motocicletta ha preso fuoco, e lui è finito sull’asfalto.

Residente a Busca, Barbero lavorava alla Edison. Molto attivo nel mondo del volontariato, era membro della Pro loco di Lemma e grande appassionato di montagna.

Barbero lascia la moglie e due figli. Al momento non è ancora stata stabilita la data dei funerali.

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