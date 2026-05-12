Venerdì 22 maggio l’alessandrino al centro dello sport in Italia: arriva il Giro d’Italia e si gioca gara tre dei playoff di basket

Venerdì 22 maggio sarà una giornata speciale per lo sport della provincia di Alessandria, grazie al Giro d’Italia e ai playoff di basket.

Dopo l’arrivo della tappa Imperia–Novi Ligure il 21 maggio, nel primo pomeriggio partirà da Alessandria la tredicesima tappa del giro d’Italia di Ciclismo che salirà verso nord per raggiungere Verbania.

A Sera alle 20.45 alla Nova Arena di Tortona ci sarà invece la partita tre di playoff fra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia

Intorno alla corsa Rosa nasceranno iniziative diffuse nei centri storici, appuntamenti culturali e manifestazioni legate alla mobilità sostenibile. Tra gli eventi annunciati figurano anche pedalate urbane, attività dedicate alle famiglie e manifestazioni gravel e bikepacking come Monferrando, pensate per lasciare un’eredità anche oltre il passaggio del Giro. Il progetto punta molto anche sul racconto del territorio. Dalle colline del Monferrato ai percorsi tra pianura e vigneti, il Giro diventa un’occasione per mostrare luoghi, prodotti locali e tradizioni. Non a caso, nei materiali promozionali viene richiamata la vocazione ciclistica dell’area e la presenza di musei dedicati ai grandi campioni del passato.

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