Torino, le maxi Polaroid di Carrie Mae Weems al Salone del Libro 2026

TORINO – Tra un panel letterario e l’altro, il Salone del Libro regalerà quest’anno una “pausa” visiva di straordinario impatto. Uscendo all’esterno del padiglione Oval, con l’imponente sagoma del Grattacielo della Regione Piemonte a fare da sfondo, i visitatori potranno ammirare l’esclusiva mostra fotografica firmata dalla celebre artista statunitense Carrie Mae Weems.

20 autori in grande formato

Il progetto, nato nel 2025, trasforma il ritratto fotografico in un dialogo intimo tra immagine e testo. Armata di una vecchia e affascinante macchina Polaroid di grande formato, Weems ha immortalato 20 celebri scrittori, catturando l’essenza umana di chi si cela dietro i bestseller.

Tra i volti esposti negli spazi adiacenti all’Oval spiccano nomi di calibro internazionale come Roberto Saviano, Kohei Saito, Lucy Sante e Victoire Tuaillon. Una serie di scatti unici nel loro genere, capaci di restituire un’atmosfera sospesa in un perfetto equilibrio tra vulnerabilità intima e imponenza monumentale.

Nota a livello globale per la sua profonda indagine sull’identità e il potere della rappresentazione, Carrie Mae Weems conferma con questo progetto la sua straordinaria capacità di leggere la realtà.

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